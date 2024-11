Foggiatoday.it - La tragedia di Viale Giotto in un corto: "Microstorie simbolo della solidarietà di Foggia"

Leggi l'articolo completo su Foggiatoday.it

Un lavoro di circa 30 minuti, in cui si alternano ricostruzioni, testimonianze e racconti per riportare alla luce uno degli eventi più dolorosistoria recentecittà.Sepalone, noto per la sua sensibilità e il suo impegno nella narrazione di storie con una profonda attenzione.