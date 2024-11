Laverita.info - La Schlein ridotta all’olio di ricino

Surreale polemica per una battuta di Giorgia Meloni sulle tutele sindacali. La segretaria con l’armocromista prima ci tiene a far sapere di non aver mai mangiato caviale, poi evoca il ritorno del fascismo. Una sfida al ridicolo, proprio mentre Maurizio Landini incita alla rivolta.