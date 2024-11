Lecceprima.it - La nuova vita della cagnolina Mita, gettata in un pozzo e salvata. Ora “fa scuola”

Leggi l'articolo completo su Lecceprima.it

GALATONE –era malata. E l’ipotesi prevalente, per quanto si sia riusciti a ricostruire in fase d’indagine, è che il padrone, piuttosto che curarla, avesse pensato bene di sbarazzarsene gettandola in un, come se fosse una scarpa vecchia, una scopa rotta. Di certo, difficile pensare che.