La Jesina sta alla finestra

Tutte in campo oggi nel girone A di Promozione, meno ladi scena domani a Pergola. Con l’intento di tornarevittoria dopo il passo falso, solo un punto, preso in casa contro il Lunano, sei giorni fa, anche se la Pergolese sta attraversando un bel periodo, reduce da cinque risultati positivi. Ma la, vicecapolista solitaria del girone, dovrà osare, per non perdere ulteriore terreno dal primo posto o magari cercare di riagguantarlo. Potrebbe essere l’occasione giusta per la formazione di Omiccioli visto che la capolista Fermignanese, avanti di tre lunghezze rispetto ai biancorossi, oggi è attesa a Castelfidardo. Contro una Vigor che nelle ultime sei partite ha raccolto dodici punti e che in casa ha perso solo una volta, a inizio stagione. Trasferta difficile anche per il Marina, quinto, sul campo del Tavullia Valfoglia, terzo, distante tre punti.