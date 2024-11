Sport.quotidiano.net - La Fides vuole conferme. Francini verso il rientro

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Consolidare il primato solitario e respingere le velleità di aggancio in vetta alla classifica della C Toscana di basket della Sim Tel Union Prato. E’ la missione dellaWetech’s Montevarchi che alle 18 di oggi chiama a raccolta i tifosi gialloverdi al palazzetto di viale Matteotti. Leader del girone B e a punteggio pieno dopo 5 giornate di campionato, la squadra di coach Riccardo Paludi è reduce dalla nuova prova di sostanza disputata a Pisa, mentre gli ospiti approdano in Valdarno dopo aver regolato per 86 – 76 il Pino Firenze un altro team costruito per puntare al salto di categoria. Al momento, però, comandano isini che possono contare su un roster collaudato e irrobustito da alcuni innesti e ritorni di valore. Tra i padroni di casa, che sugli spalti potranno contare anche sul sostegno del gruppo "Amici della", torneràmentre è ancora da valutare il possibiledall’infortunio del pilastro di esperienza Francesco Quaglia.