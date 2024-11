Calcionews24.com - La consacrazione di Doni tra Cittadinanza Onoraria e goal: Atalanta Udinese 2008/2009

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

La settimana perfetta di Cristianoimpeccabile e il 3-0 della suaai danni dell’«Questo premio è un riconoscimento importante per me: l’ennesimo gesto nei miei confronti. Io posso solo ripagare tutto ciò in campo». Queste sono state le parole di Cristianoil 7 dicembredopo un‘finita .