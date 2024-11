Unlimitednews.it - Kickboxing, Pantaleo derubata a Roma insegue ladro e recupera borsa

Leggi l'articolo completo su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Un racconto reale, tra ironia e amarezza: Elena, campionessa italiana ed europea die consigliera nazionale del Coni, ha descritto sui social quanto le è capitato la sera del 6 novembre, a, davanti al cinema The Space. “Ero lì a chiacchierare quando mi accorgo che il mio zaino/valigia (che avevo poggiato al muro pochi metri dietro di noi) non c’era più. Guardo quindi l’app dov’è e vedo la miaallontanarsi dalla mia posizione – scrive sui suoi social -. Mi metto a correre verso i Carabinieri, faccio vedere l’app e chiedo aiuto. ‘Noi possiamo andare con la macchina alla posizione indicata, ma tu non puoi venire con noi e non ci possiamo prendere il tuo telefonò. ‘Ok ma visto che si sta muovendo se non sono con voi non riuscirete a bloccarlò Insisto, capisco che è inutile.