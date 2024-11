Quotidiano.net - Kate partecipa al suo primo evento reale dopo la chemio

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

La principessa britannica Catherine ha compiuto un passo significativo nella sua guarigione dal cancrondo oggi al suoimportanteda quando ha terminato laterapia.ha sorriso e applaudito accanto al marito, il principe William, al concerto commemorativo del Festival of Remembrance presso la Royal Albert Hall di Londra. L'musicale è una delle date più importanti del calendario, insieme alla cerimonia più solenne di domani presso il memoriale ai caduti del Cenotafio, entrambe in onore dei caduti in guerra della Gran Bretagna.e William sono stati raggiunti nel palcoda re Carlo III, che è ancora in cura per la sua diagnosi di cancro. Buckingham Palace a febbraio aveva annunciato che a Carlo, 75 anni, era stato diagnosticato un cancro non rivelato e che si sarebbe ritirato dalla vita pubblica per sottoporsi a cure.