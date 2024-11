Juventus-Torino | in attesa delle Finals Casper Ruud allo stadio per il derby della Mole

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Indi giocare alle Atpa partire da domani, questa sera c’è tempo per un po’ di svago per, uno degli “otto” maestri ai nastri di partenza del torneo di fine stagione. Il tennista norvegese ha deciso di trascorrere la serata all’Allianz Stadium per seguire. Non è noto per qualedue squadre delstia parteggiando questa sera lo scandinavo, che è stato inquadrato dalle telecamere piuttosto attentosviluppo del gioco.: inper ilSportFace.