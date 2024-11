Calcionews24.com - Juventus Torino, il derby delle prime volte: tanti esordienti per la stracittadina

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Per molti sarà il primodella Mole sia da una parta che dall’altra, dai calciatori agli allenatori È il giorno deldella Mole tra. All’Allianz Stadium alle ore 20:45 andrà in scena ladel capoluogo piemontese che per molti protagonista sarà la prima volta. A partire dagli allenatori, Thiago .