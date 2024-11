Calciomercato.it - Juve-Torino, tegola e cambio per infortunio nel derby: trema anche Spalletti

Fuori peruno dei protagonisti della stracittadina dell’Allianz Stadium:forzato nella ripresa e convocazione in Nazionale a serio rischioBruttaper ile Vanoli, che a metà ripresa perdono il loro faro di centrocampo Samuele Ricci neldell’Allianz Stadium contro lantus.Ricci e Cambiaso (LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista granata ha subito un colpo alla caviglia dopo un contrasto con Gatti, che lo ha costretto alcon il baby Njie. Ricci ha provato a rientrare sul terreno di gioco dopo un primo intervento dei medici del ‘Toro’, ma qualche minuto dopo ha alzato bandiera bianca accasciandosi di nuovo a terra. Defezione pesante questa in corso d’opera per il, sotto di un gol nella stracittadina in casa dei cugini della. L’di Ricci toccala Nazionale di, visto che il classe 2001 era stato inserito tra i convocati del Ct azzurro per le prossime sfide di Nations League contro Belgio e Francia.