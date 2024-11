Palermotoday.it - Ivan Tortorici candidato presidente per rinnovo di Utifarma Palerno

Leggi l'articolo completo su Palermotoday.it

alla presidenza di, presenta la sua visione per ildel Consiglio dell'associazione per il triennio 2025-2027, sostenuto da un gruppo di professionisti motivati e determinati. Le elezioni sono in programma l'1 e il 2 dicembre 2024. La squadra, composta da.