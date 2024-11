Liberoquotidiano.it - **Italia-Cina: Mattarella, riequilibrare rapporti commerciali'**

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) - "La visita della presidente Meloni e mia a distanza di pochi mesi sottolinea la volontà dell'Italia di intensificare il più possibile i già eccellentitrae Italia sotto ogni profilo dei vari aspetti della vita bilaterale e internazionale. Anche in quello economico abbiamo visto ieri con il Presidente XI Jinping", per l'azione del quale c'è "grande considerazione da parte nostra, vi è una volontà di intensificare la collaborazione in maniera intensa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell'incontro a Pechino con il Premier cinese Li Qiang, nel terzo giorno della sua Visita di Stato in."Abbiamo un interscambio -ha ricordato il Capo dello Stato- che nell'arco di sei anni, tra il 2016 e il 2022, si è sostanzialmente raddoppiato, passando da 38 miliardi a quasi 74, con due osservazioni: che è ancora al di sotto del potenziale che vi è nelle collaborazionitrae Italia, quindi della volontà di ampliare il flusso commerciale e la collaborazione; e l'altra, l'esigenza di un riequilibrio nello sviluppo dei, tra esportazioni e importazioni trae Italia".