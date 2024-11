Lapresse.it - Italia-Cina, Mattarella: “Ampliare flusso commerciale, più investimenti cinesi in Italia”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

“Anche sul piano economico abbiamo visto ieri” con il presidente Xi “una volontà di intensificare la collaborazione in maniera intensa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionel corso dell’incontro con il premier cinese Li Qiang, durante la sua visita in. “Noi abbiamo un interscambio che nell’arco di sei anni, tra il 2106 e il 2022, si è sostanzialmente raddoppiato passando da 38 miliardi a quasi 74 miliardi. Con due osservazioni: la prima è che è ancora al di sotto del potenziale della collaborazionetrae quindi” c’è “la volontà diile la collaborazione, e l’altra l’esigenza di un riequilibrio nello sviluppo dei rapporti commerciali tra importazioni ed esportazioni tra”.“Così come – ha sottolineato il Capo dello Stato al suo interlocutore – anche per quanto riguarda gli