Tg24.sky.it - Iran: murale studentessa in intimo davanti a consolato Milano

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

"Freedom": aldell'diè apparsa lain, l'opera di aleXsandro Palombo per chiedere la liberta' di Ahoo Daryaei l'universitariaiana arrestata e rinchiusa in un centro psichiatrico dalla polizia morale dopo essersi spogliata in segno di protesta contro il regime degli Ayatollah nel cortile del dipartimento di Scienza e Ricerca dell'Universita' Islamica Azad di Teheran.