Quotidiano.net - Iran, infondate le accuse di un piano per uccidere Trump

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

L'ha definito "totalmente" leamericane secondo cui Teheran sarebbe coinvolta in unperDonald. "Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaïl Baghaï - si legge in un comunicato - considera del tuttoe respinge lesecondo cui l'sarebbe coinvolto in un tentativo di omicidio contro ex o attuali funzionari americani". (ANSA-AFP).