Veronasera.it - Investito nella notte mentre viaggia in monopattino: portato in ospedale in codice rosso

Un ferito grave in seguito ad un incidente stradale avvenutotra venerdì e sabato a Legnago. Stando a quanto appreso, intorno a mezzae mezza, in via Batorcolo, una persona cheva su di unsarebbe stata investita da un veicolo, con una dinamica al vaglio.