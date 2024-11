Salernotoday.it - "Insieme per la vita": nuova data per le visite senologiche gratuite

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

Ritorna, il 19 novembre, alle 17.30, a Salerno, la giornata di prevenzione cone consulenze alimentari a cura del dottor Carlo Iannace, senologo, e del dottor Marco Preziuso, biologo nutrizionista. L'appuntamento organizzato dall'associazione "Noi in Rosa" è in via.