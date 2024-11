Salernotoday.it - Incivili in via Posidonia: bidoncino per i farmaci usato come spazzatura

Leggi l'articolo completo su Salernotoday.it

L'inciviltà regna, purtroppo, in via, a Salerno. Ildestinati ai famaci scaduti, infatti, viene puntualmentegettacarte, a tutto danno per il decoro e l'igiene della città. L'appello dei residenti è che ilvenga ripulito e i responsabili sanzionati.