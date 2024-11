Romatoday.it - Incidente sul lungotevere, con lo scooter contro auto in sosta: gravissimi due giovani

Leggi l'articolo completo su Romatoday.it

Due ragazzi di 24 e 25 anni sono ricoverati in gravi condizioni in seguito di unstradale avvenuto nella notte, intorno alle 1:45 del 9 novembre, sulRaffaello Sanzio all'altezza di via Colomba Antonietti. I due, in sella a unoPiaggio Liberty, sono sbandati urtando.