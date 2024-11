Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale a Fiorano (Modena), schianto frontale tra un’auto e un camion

), 9 novembre 2024 – Tragicopoco dopo le tre di questa mattina sulla strada Provinciale di Scandiano, sp467, nei pressi di. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri un'auto si è schiantata frontalmente contro un. All'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare, purtroppo, per un uomo di 55 anni. I sanitari, giunti sul posto con automedica e ambulanza hanno tentato di rianimarlo ma il conducente è deceduto sul colpo. Sul posto, per estrarre i feriti dai mezzi anche i vigili del fuoco. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri. La strada è rimasta temporaneamente interdetta al traffico per consentire agli operatori sanitari di intervenire in sicurezza e, successivamente, la rimozione dei mezzi.