Forlitoday.it - Il senatore Gasparri (Forza Italia) a Forlì: "Web tax? Non si posso danneggiare le piccole imprese editoriali"

Leggi l'articolo completo su Forlitoday.it

Tappa aper ildiMaurizio, che ha incontrato i simpatizzanti azzurri ed i candidati al Consiglio regionale nella sede del partito in Piazza Saffi.ha parlato per l'occasione anche di web: "Vogliamo che paghino i colossi, non sino