Fanpage.it - Il ritorno di Paolo Bonolis in Rai all’orizzonte, l’ultimo giro di valzer per chiudere la carriera

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Da anni nella gabbia dorata di Mediaset, con la sua presenza a Tale e Quale Showdà a tutti l'impressione di cercare un nuovoin Rai per tornare a pensare televisione in modo propositivo. Che siano finalmente maturi i tempi per unin Rai?