Laverita.info - Il miglior panettone d’Italia è di Avellino

Il pasticcere Pasquale Pesce ha vinto i concorsi per il dolce classico e per quello al cioccolato più buoni. Certificando che il lievitato nato a Milano nel Cinquecento oggi non conosce più alcun confine, visto che lo copiano in Giappone, Cina, Perù e persino in Brasile.