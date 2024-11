Il mercato libero spinge le bollette | +125% in 6 mesi per il gas

Feedpress.me - Il mercato libero spinge le bollette: +12,5% in 6 mesi per il gas

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

Effetti del. Chiunque si aspettava che la fine deltutelato portasse ad una riduzione dei prezzi per ledi luce e gas, è rimasto deluso. Ed ora, alle soglie della stagione invernale, gli aumenti già avvenuti neiscorsi si fanno sentire di più. Parecchio di più. Tanto che per i nuovi contratti per il gas , ad esempio, un contratto a prezzo variabile stipulato.