Agrigentonotizie.it - Il Comune si dedica alla manutenzione del verde pubblico, centro città chiuso al traffico: ecco quando

Leggi l'articolo completo su Agrigentonotizie.it

Divieto di transito e di sosta con rimozione ambo i lati in piazzale Aldo Moro, via Atenea, via Gioeni, via Empedocle e via Pirandello per laordinaria e straordinaria del.L’ordinanza comunale entrerà in vigore alle 7 del mattino di lunedì 11 novembre e rimarrà.