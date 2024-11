Feedpress.me - Il capo dello Stato Sergio Mattarella in Cina: "Pechino si adoperi per fermare Putin"

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

Con Xi Jinping c'è «piena sintonia e convergenza di valutazioni per quanto riguarda la volontà di pace, il multilateralismo, e l’apertura nelle relazioni economiche ». Oraprenda atto di essere una potenza globale e siper far pesare la sua influenza su Vladimiraiutando a porre fine all’aggressione russa in Ucraina .chiude il cerchio dei suoi colloqui.