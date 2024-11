Highlights Virtus Bologna-Maccabi 84-77 | basket Eurolega 2024 2025 VIDEO

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Glidella partita tra84-77. Il match, valido per l’ottava giornata di, vede la Vu Nera rimanere in vantaggio per gran parte del tempo in campo, ottenendo il successo dopo quaranta intensi minuti. Si tratta della prima vittoria casalinga inper gli uomini di Luca Banchi. Nel, i canestri più belli e i momenti chiave della serata:84-77:) SportFace.