Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: 10 Lives - Un gatto fortunato, Sabato 9 Novembre 2024

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301) troviamo Gli ultimi saranno ultimi, un dramma sociale diretto da Massimiliano Bruno, che esplora le difficoltà e le ingiustizie della vita quotidiana. Protagonista è Luciana (Paola Cortellesi), una donna che si guadagna da vivere come operaia, felice di una vita semplice, ma tutto cambia drasticamente quando perde il lavoro perché incinta. Disperata e senza prospettive, il suo destino si incrocia con quello di Antonio (Alessandro Gassmann), un poliziotto che ha il proprio bagaglio di conflitti interiori. Il film affronta temi come la precarietà, il pregiudizio e la dignità, raccontando una storia di lotta e speranza.