Quotidiano.net - Guerra Israele, raid su Gaza: bombardata scuola e tende sfollati. Iran: “Nessun complotto per uccidere Trump”

Roma, 9 novembre 2024 – All’indomani delle rivelazioni su un presunto (sventato)iano perDonaldprima delle elezioni presidenziali in Usa, Teheran smentisce le notizie americane di un “tentativo di omicidio contro ex o attuali funzionari americani”. In un comunicato il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaïl Baghaï bolla la notizia come “totalmente infondata”. Intanto questa mattina si registra una nuova serie diaerei dell'esercito israeliano suCity e Khan Younis. Il bilancio è di almeno 14 civili palestinesi sono uccisi e diversi feriti. Cinque vittime sono state uccise aCity, dove le Forze di Difesa Israeliane hanno attaccato laFahd al Sabah, che fino a quel momento fungeva da rifugio per gli, secondo quanto fa sapere l'agenzia di stampa palestinese Wafa.