Calcionews24.com - Guardiola, 4 ko consecutivi per il suo City: «Dopo la sosta torneremo al top»

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Le parole di Pepla sconfitta – la quarta consecutiva – del Manchestercontro il Brightonil ko con il Tottenham in Coppa di Lega, quello con il Bournemouth in Premier e lo Sporting in Champions League, arriva la quarta sconfitta per il Manchesterin campionato contro il Brighton: un .