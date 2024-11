Ilgiornaleditalia.it - Grandi giocate ed eurogol, Cagliari-Milan 3-3

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Doppiette per Leao e Zappa in un match bello e combattuto con il pari dei sardi all'89°danno vita a un pirotecnico 3-3, caratterizzato dasvarioni difensivi da entrambe le parti. Non bastano una doppietta di un ispiratissimo Leao e una zampata di Abraham a regalar