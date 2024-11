Grande successo per Sir Antonio Pappano e la Chamber Orchestra of Europe al Teatro Roberto de Silva

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Rho ha vissuto una magica serata dimusica: daldeè partita la tournée italiana di Sircon un programma originale e innovativo dedicato alla musica francese e americana del ‘900, a partire da ‘La création du monde’, balletto del compositore francese Darius Milhaud, intriso di atmosfere jazz, ritmi caraibici e modulazioni blues. A seguire il concerto per pianoforte n. 2 di Saint-Saëns e le variazioni per pianoforte esu ‘I Got Rhythm’ (dal musical ‘Girl Crazy’) di Gershwin. Il concerto è organizzato dalCivico di Rho, con il sostegno di Fondazione Bracco e di Fondazionedee Diana Bracco. “Per me che sono un’appassionata di musica, è unaemozione essere accanto a Sir, Maestro carismatico e amato in tutto il mondo”, ha commentato Diana Bracco incontrando i giornalisti con il Maestro