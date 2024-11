Lapresse.it - Giustizia, Magistratura Democratica: “Qualcuno pensa che magistrati debbano servire governo”

“Quali sono i toni dello sentite voi. Ogni volta che un giudice si esprime in termini diversi da quelle che sono le attese governative viene definito comunista. Io non parlerei di un conflitto, lanon è avversaria di nessuno. Evidentemente c’ècheche lainvece di svolgere il suo ruolo di tutela e garanzia dei diritti, debba essere invece servente agli scopi del, alla stregua di quanto dev’essere invece un prefetto o un comandante dei carabinieri. Questa sorta di assimilazione è una deformazione dei rapporti istituzionali, perché è vero che ilesprime la sovranità popolare, ma l’articolo 1 della sovranità popolare si esprime nelle forme e nei limiti che la stessa costituzione prevede”. Così a LaPresse il segretario di, Stefano Musolino, a margine dell’evento organizzato in Campidoglio per celebrare i 60 anni dell’organizzazione, a cui ha preso parte anche il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini.