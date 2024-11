Sbircialanotizia.it - Giuli: “Elon Musk è un fico, se fosse mio amico sarei contento”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

Il ministro della Cultura all'evento FdI: "Il 'ese'? Renzi fa il teppista, ma in realtà non mi capisce. E non esiste alcun caso Spano" "Oggettivamenteè un, è una figura interessante. Seun mioperché così ci sarebbe solo un grado di separazione da Donald Trump e forse .