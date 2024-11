Napolitoday.it - Giovane ferito a colpi di pistola in fin di vita: è il cugino di Luigi Caiafa

Si chiama Angelo Correra il 18enne in fin diricoverato all'Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per essere statoalla testa dat di. L'episodio è accaduto nella notte tra venerdì 8 e oggi, sabato 9 novembre all'incrocio tra via Tribunali e via Sedil Capuano. La dinamica.