Lortica.it - Giorgio Vasari. pittore, architetto e scrittore”: la presentazione del libro alla Fraternita dei Laici

Leggi l'articolo completo su Lortica.it

Oggi, 9 novembre, la Sala Pieve del Museo delladeiha ospitato ladeldi Paola Refice, edito da Icona Editore, intitolato. L’opera ripercorre la vita dell’artista rendendo omaggio ai suoi capolavori disseminati in tutta la Toscana.L’iniziativa è stata promossa dal Magistrato delladeie, durante l’evento, sono intervenuti l’autrice Paola Refice, l’editore Bruno Franchi e il giornalista Marco Botti per illustrare al pubblico l’importanza del.Questo volume fa parte della collana “Monografie” di Icona Editore e celebra i 450 anni dmorte di, oltre che le numerose mostre in corso nel territorio aretino. Tuttavia, non si tratta di un’opera pensata solo per questo momento commemorativo: ilè stato concepito come una guida durevole, che permetterà ai lettori di esplorare le opere e i luoghiani anche dopo le celebrazioni dell’anniversario.