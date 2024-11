Ilpescara.it - Giampietro (Pd) sul parco del "pump truck": "Struttura fantasma, aperta solo per l'inaugurazione a fini elettorali"

Leggi l'articolo completo su Ilpescara.it

Ile ilfra via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Caravaggio sono strutture, inauguratema senza stanziamento per la manutenzione. A dirlo Piero, capogruppo del Pd in consiglio comunale che parla di "una presa in giro nei confronti dei.