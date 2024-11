Unlimitednews.it - Generali a Modena con lo show “Vite: storie di felicità”

(ITALPRESS) – Dopo il successo al Forum di Assago a Milano, che ha coinvolto circa 12mila persone arriva al PalaPanini didi”: lo speciale spettacolo motivazionale che mette al centro ladelle persone, in particolare dei ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori e medie. L’evento, che si inserisce all’interno del progetto formativo “Chi è felice non bulla, non sballa e. non molla” promosso e realizzato dalla Fondazione dellaETS, in collaborazione conItalia e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di, è suddiviso in due momenti: il primo la mattina, dedicato agli studenti delle scuole didi primo e secondo grado, e il secondo la sera, aperto a tutti i cittadini.f23/mgg/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo