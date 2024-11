Agi.it - Gauche caviar vs olio ricino, è ancora duello tra Schlein e Meloni

AGI - Sinistra al caviale controdi: ilfra la presidente del Consiglio, Giorgia, e la segretaria del Partito Democratico, Elly, si consuma lungo la direttrice Roma-Budapest. La premier è impegnata nel summit dei leader dell'Unione Europea. La segretaria è in piazza Porta Pia, a Roma, assieme ai sindacati del trasporto pubblico locale. Ed è lo sciopero che innesca la sfida a distanza: "Ellyha detto che io.come era la parola? 'Svilisco i diritti sindacali' perché, in una trasmissione radiofonica diciamo leggera, ho risposto a un sms in modo leggero". Il riferimento della premier è alla trasmissione Un Giorno da Pecora, su Radio Uno, andata in onda ieri. Con la 'complicità'' del deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato,fa sapere che, nonostante sia febbricitante, si trova nella capitale ungherese.