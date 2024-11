Anteprima24.it - Furti nelle scuole del Sannio, Serino (FI): “Fenomeno preoccupante, a rischio il diritto allo studio’

Tempo di lettura: < 1 minutoAngelina, Responsabile provinciale del Dipartimento Pubblica Istruzione di Forza Italia, esprime forte preoccupazione per i ripetuti episodi di furto e atti vandalicidella provincia di Benevento.“Idi materiale tecnologicodella provincia di Benevento sono in forte aumento. Aè il patrimonio tecnologico che, grazie ai Fondi PNRR, è stato possibile mettere a disposizione dei ragazzi. Non si tratta solo di danni economici ingenti, ma anche di atti incivili che – dichiara l’Avv.– mettono ala sicurezza degli istituti e danneggiano gravemente ilstudio degli studenti, privandoli di attrezzature e strumenti essenziali per la loro formazione.”sottolinea come queste situazioni richiedano un intervento tempestivo e deciso: “È indispensabile aumentare i controlli e predisporre misure di sicurezza adeguate.