Firenzetoday.it - Fuga in scooter dalla municipale tra rossi e marciapiede, poi finisce in terra: alla guida c'era un 17enne

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDoppio intervento notturno, tra giovedì e venerdì, del reparto di Rifredi della Poliziaper la sicurezza stradale. Il primo episodio ha visto come protagonista unoista che in piazza delle Medaglie d’Oro, zona via.