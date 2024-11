Ilfoglio.it - Free Raimo, free Bassani e free anche mio cuggino

Nove premesse e uno slogan: 1) trovo grottesco il provvedimento contro Christian; 2) ed è disdicevole che quasi tutti i giornali (nonché la presidente dell’Usr del Lazio) abbiano manipolato le sue parole, facendo passare per insulti a Valditara quelli che erano insulti alle sue opinioni; 3) segli insulti fossero stati rivolti a Valditara, poteva sporgere querela, perché a quel che mi risulta le opinioni di un ministro non godono di speciale tutela, e la sua onorabilità è cosa diversa da quella del ministero che dirige pro tempore; 4) in ogni casonon parlava ex cathedra scolastica, parlava in una manifestazione pubblica in qualità di cittadino, scrittore e politico; 5) è venuto a noia il riflesso pavloviano della stampa di destra per cui i difensori disono una specie di lobby di Lotta Continua che fa scudo intorno al cattivo maestro (uscite dagli anni Settanta, cribbio); 6) ciò detto, che è persona innocua ma è ormai un signore di mezza età, farebbe bene a smetterla col giochino esibizionistico del Vannacci di sinistra che ammicca sul filo dell’ambiguità (“la lotta amata”, senza r); 7) tra i difensori dici sono legioni di intolleranti fatti e finiti, che maneggiano terroristicamente tutto l’anno l’accusa di hate speech e caldeggiano licenziamenti, cancellazioni e ostracismi vari: sono degli ipocriti con cui ci tengo a non essere confuso; 8) mi gioco gli attributi che nessuno di loro alzerebbe un dito per difendere undi destra, anzi so i nomi e i cognomi di quelli che gli assesterebbero volentieri il calcio dell’asino; 9) siccome non sono un ipocrita, faccio ammenda per non avere scritto nulla, all’epoca, sul caso ben più grottesco del professor(era sfuggito al mio radar ma ignorantia non excusat).