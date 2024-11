Ilgiorno.it - Freddo e virus, inizia la corsa dell'influenza in Lombardia: quando il picco?

Per ora in regione dominano i rhinoparali ma i casi distagionale tenderanno a salire nelle prossime settimane. Rezza (San Raffaele): anziani e fragili che non l'abbiano ancora fatto si vaccinino ora. Inil vaccino è gratis per tutti