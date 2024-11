Anteprima24.it - FOTO/ Auto in fiamme nella notte: indagano i Carabinieri

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo l’una dellascorsa, sono intervenuti nel comune di Capriglia Irpina in via San Felice, per un incendio che ha visto interessata un’vettura in sosta. Leche hanno avvolto l’sono state spente mettendo in sicurezza il veicolo. Si sono registrati danni per irragiamento ad un’vettura parcheggiata nei pressi e idella Stazione di Pratola Serra hanno effettuato i rilievi di propria competenza. L'articoloinproviene da Anteprima24.it.