Liberoquotidiano.it - Forte scossa di terremoto in Molise: epicentro a 20 km da Termoli: attimi di panico

Unadidi magnitudo 4.0 e' stata registrata nella zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a circa 20 chilometri da. La profondità' stimata è stata di circa 18 Km. Ile' stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. La, secondo quanto riferito dal Quotidiano dele da vari profili privati sui social, è stata avvertita anche in Abruzzo e in Puglia.