Imolaoggi.it - Fornero: “mia riforma delle pensioni fu importante per i conti”

Leggi l'articolo completo su Imolaoggi.it

Del presidente dell’Inps Gabriele Fava “ho apprezzato l’indipendenza di pensiero perché nella sua relazione ha riconosciuto che la miafuper la sostenibilità per i. Quellanon era fatta per ‘cattiveria’ come è stata rappresentata, ma solo per la sostenibilità che dipende da due presupposti: la demografia e il.