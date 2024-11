Ilfattoquotidiano.it - Fontana di Trevi, inaugurata la nuova passerella per osservare l’opera da vicino. Il sindaco Gualtieri: “Una possibilità unica”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Ildi Roma, Roberto, è stato il primo visitatore dellapanoramica sulladiquesta mattina. “Oggi si inaugura lache consentirà una fruizione davverodelladianche durante questi lavori di manutenzione necessari”. Ha detto ildi Roma. “Abbiamo riproposto lache già nel 2014 fu utilizzata durante lavori di restauro che allora furono però molto lunghi – ha continuato – È una, davvero un’esperienza bellissima”. Un momento che segna anche l’avvio del contingentamento. “Con questalo sperimentiamo per una migliore fruizione della. Ci saranno 130 persone per volta che potranno stare sulla, anche per ragioni di sicurezza naturalmente”. Un passaggio anche sulla piscina installata per permettere ai turisti di lanciare le monete.