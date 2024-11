Lanazione.it - Firenze, le avventure di Pinocchio in scena al teatro Puccini

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 8 novembre 2024 – A, vanno in‘Ledi’. Appuntamento domenica 10 novembre alle ore 16,45 al, uno spettacolo per famiglie molto atteso. Dei Pupi di Stac, lo spettacolo di Enrico Spinelli, per la regia Enrico Spinelli, burattini Roberta Socci, costumi Giulio Casati, scenografie Massimo Mattioli, musiche Enrico Spinelli. Progettata e mai realizzata da Laura Poli, fondatrice della Compagnia assieme a Carlo Staccioli, questa versione integrale diè stata messa indai Pupi di Stac nel 1999. L’impianto scenico, di grande impatto, prevede l’uso di due baracche di burattini, una struttura-schermo per le ombre e di scenografie su palco. Fedeli al testo originale se ne è mantenuta la composizione narrativa ad episodi rappresentandoli alternando le tecniche espressive.