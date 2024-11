Firenzetoday.it - Fiorentina-Hellas Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Dopo il brutto passo falso di Nicosia per laè tempo di rituffarsi in campionato. La squadra di Raffaele Palladino ospita domani (ore 15) l', reduce dalla vittoria per 3-2 contro la Roma, e che arriva quindi a Firenze con grande entusiasmo. Una sfida che lanon.